Empoli trasferta cruciale a Monza | evitare passi falsi per la salvezza

L'Empoli si prepara a vivere una trasferta cruciale a Monza, fondamentale per la salvezza. Ogni dettaglio può fare la differenza e la squadra non può permettersi passi falsi. Anche se l'avversario sembra privo di obiettivi, è essenziale affrontare la partita con la massima determinazione. Niccolò Pistolesi analizza questa sfida decisiva.

di Niccolò PistolesiGuai a pensare che sia una sfida semplice. Guai a credere che sia una partita già scritta, solo perché l’avversario non ha più nulla da chiedere al campionato. La trasferta dell’Empoli all’U-Power Stadium arriva in un momento cruciale, uno di quelli in cui ogni dettaglio conta, in cui la testa vale quanto le gambe, se non di più. E proprio in queste occasioni, il pericolo più grande è quello di illudersi. Di pensare che basti poco. Che il peggio sia già alle spalle. Per l’Empoli, la trasferta di Monza è tutto tranne che una formalità. Perché il calcio, si sa, non perdona chi abbassa la guardia. E i precedenti, in casa azzurra, parlano chiaro: c’è poco da stare tranquilli. Il Monza è già salvo, è vero. Ma proprio per questo può giocare libero da pressioni, come ha dimostrato nell’ultima giornata con la vittoria per 1-2 in casa dell’Udinese. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net