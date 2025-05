Empoli | segnali positivi e fragilità da correggere dopo la vittoria sul Parma

...è ridotto e la lotta per la salvezza si fa intensa. I segnali positivi emersi dalla partita offrono speranza, ma le incertezze difensive e le occasioni sprecate devono essere affrontate con urgenza. L’Empoli si prepara a testa alta, consapevole che ogni partita rappresenta una battaglia cruciale per il futuro della stagione.

Nel momento decisivo della stagione, ogni dettaglio fa la differenza. Ogni errore può costare caro, ogni intuizione può diventare un'arma letale. L'Empoli, reduce dalla vittoria contro il Parma, ha mostrato segnali incoraggianti, ma anche fragilità da sistemare in fretta. Perché il margine d'errore, ora, è davvero ridotto allo zero.Uno degli aspetti preoccupanti riguarda la gestione dei cross laterali. Un problema che si è ripresentato puntuale anche contro il Parma, nonostante il risultato finale abbia sorriso agli azzurri. L'unica vera occasione concessa nel primo tempo, quella capitata a Pellegrino, nasce proprio da un traversone dalla fascia. Un copione che si è già visto fin troppe volte nelle ultime uscite: il gol subito contro la Lazio da Dia, il traversone per la rovesciata di Mandragora contro la Fiorentina e il tocco a porta vuota di Yeboah dagli sviluppi di calcio d'angolo.

