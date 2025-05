Emozioni in mostra - tracce di noi | la collettiva il 16 maggio

Il 16 maggio 2025, unisciti a noi per l'inaugurazione di “Emozioni in mostra. Tracce di noi”, una collettiva d'arte contemporanea. Presso ART.TRE a Salerno, ogni opera racconta una storia unica, trasformando emozioni in esperienze visive. Scopri come l'arte può dare voce ai sentimenti e alle tracce che lasciamo nel mondo. Vi aspettiamo!

“Emozioni in mostra. tracce di noi”collettiva d’arte contemporanea16 maggio 2025 – ore 19.00ART.TRE – Vicolo San Bonosio, 7 SalernoUn quadro può essere molto più di un’immagine. Può essere un gesto che rompe il silenzio, un’emozione che prende forma, una storia che trova spazio. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Emozioni in mostra - tracce di noi": la collettiva il 16 maggio

