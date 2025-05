Emozioni in Doppio Gioco | Dainelli e Pone nella veranda di Villa Pignatelli

Giovedì 15 maggio alle 20:45, la storica veranda di Villa Pignatelli ospiterà "Double Jeu", un concerto che promette emozioni in doppio gioco. I talentuosi Lorenzo Dainelli al clarinetto e Lorenzo Pone al pianoforte regaleranno al pubblico un'affascinante esperienza musicale, in occasione del quarto appuntamento della stagione concertistica del Maggio della Musica.

Si intitola “Double Jeu”, in italiano ‘DoppioGioco’, il concerto del quarto appuntamento della stagione concertistica del Maggio della Musica. L’appuntamento con Lorenzo Dainelli (clarinetto) e Lorenzo Pone (pianoforte) è fissato giovedì 15 maggio alle 20,45 nellaveranda storica di VillaPignatelli. L’orario del recital, fissato di prassi alle ore 20.00, è stato spostato di 45 minuti in avanti in conseguenza del dispositivo di traffico adottato per l’arrivo del Giro d’Italia a Napoli proprio quel giorno.Dainelli e Pone sono due musicisti italiani lanciati in una carriera internazionale di ampio respiro. Di pari respiro appare il loro programma, giocato su pagine originali e trascrizioni per duo, tutto percorso da una carica espressiva palpabile, talora da un tratto malinconico che in un attimo, però, sa diventare accogliente. 🔗Leggi su Ildenaro.it