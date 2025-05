Emilbanca approva il bilancio consuntivo nel 2024 utili per 60 milioni

L'anno 2024 segna un importante traguardo per Emil Banca, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo con un utile di oltre 60 milioni di euro. La decisione è stata ratificata dai 1.500 soci durante l’assemblea, dove è stato eletto l’ex senatore Mauro Libè nel consiglio di amministrazione, confermando la solidità e il sostegno della comunità.

