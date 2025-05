Emicrania il farmaco che promette di bloccarla già ai primi sintomi

Un nuovo farmaco potrebbe rivoluzionare la gestione dell'emicrania. L'ubrogepant, secondo uno studio clinico, mostra promettenti risultati nel bloccare i sintomi già ai primi segnali, offrendo una prospettiva di sollievo per chi soffre di questo debilitante disturbo. Scopriamo come questa innovativa terapia potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo il mal di testa.

I risultati di uno studio clinico suggeriscono che l'ubrogepant possa essere efficace contro il disturbo prima ancora che si manifesti il debilitante mal di testa

