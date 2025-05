Emergenza alluvione | l’ingegnere Davide Ferriello il piano di messa in sicurezza del territorio

In risposta all'emergenza alluvione, il Comune di Gricignano d’Aversa ha affidato all'ingegnere Davide Ferriello la responsabilità dell'Ufficio Tecnico. Con un piano strategico per la messa in sicurezza del territorio, Ferriello mira a rafforzare la resilienza comunale e migliorare i servizi tecnici, affrontando le sfide idrogeologiche in modo efficace e proattivo.

Gricignano d'Aversa – In un contesto di riorganizzazione amministrativa e rilancio dei servizi tecnici locali, il Comune di Gricignano ha ufficializzato, nella giornata di martedì 17 luglio 2018, la nomina dell'ingegner DavideFerriello come nuovo responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Un passo significativo, sancito con decreto numero 20 firmato dal sindaco Vincenzo Santagata, che apre così una nuova fase per uno degli uffici più strategici dell'intera macchina comunale.Un professionista esperto al servizio del territorioNato a Napoli, classe 1972, l'ingegnerDavideFerriello porta con sé un bagaglio di competenze consolidato e maturato nel corso degli anni in diversi enti pubblici della Campania. Laureato in ingegneria civile, ha operato in precedenza nei Comuni di Calvi Risorta, Marano di Napoli e, più di recente, nel limitrofo Comune di Carinaro, dove ha potuto confrontarsi con tematiche simili a quelle presenti nel territorio gricignanese.

