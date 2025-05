Emanuele Michieletti era un personaggio protetto a livelli alti E in reparto ci sono le sue fedelissime

Emanuele Michieletti, primario di radiologia dell'ospedale di Piacenza, era un uomo circondato da una rete di protezione a livelli elevati. Le sue fedelissime, ancora nel reparto, continuano a sostenere le sue scelte, lasciando i colleghi nell'ombra di una cultura del silenzio riguardo a comportamenti inquietanti e a situazioni inaccettabili.

Il primario di radiologia dell’ospedale di Piacenza EmanueleMichieletti «era un personaggio troppo protetto, anche a livelli molto alti». E poi «in reparto ci sono ancora le sue fedelissime che lo hanno sempre assecondato». Per questo ora i colleghi dicono di aver «accettato in silenzio piccoli o grandi abusi negli anni». Mentre lui viene descritto come un «padre-padrone» che disponeva a suo piacimento del personale. Molestando o abusando sessualmente di infermiere e donne medico. E chi non ci stava veniva punito con le ferie negate o con i turni disagiati.L’indagineLa polizia, che ha piazzato una telecamera nel suo ufficio, accusa Michieletti di 32 molestie in 45 giorni. Lui, che davanti al Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere, è stato nel frattempo licenziato per giusta causa dall’ospedale. 🔗Leggi su Open.online