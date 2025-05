Emanuele De Maria Tribunale di Sorveglianza | Esito drammatico e imprevedibile

Le indagini sul caso di Emanuele De Maria si intensificano dopo un esito drammatico e imprevedibile. Il 35enne, in fuga dalla polizia per l'accoltellamento di un collega, si è suicidato a Milano l'11 maggio. La situazione si complica ulteriormente con il sospetto di un altro omicidio legato al suo operato nell'Hotel Berna.

Proseguono le indagini sul caso Emanuele De Maria. Il 35enne si è suicidato domenica 11 maggio a Milano mentre era in fuga dalla polizia, ricercato per l'accoltellamento di un 51enne fuori dall'Hotel Berna – dove entrambi lavoravano – e sospettato di aver ucciso anche un'altra dipendente dell'albergo, sparita da venerdì e trovata morta tra le sterpaglie del Parco Nord. Emanuele De Maria, giudici: "Esitodrammatico e imprevedibile"Emanuele De Maria aveva sempre tenuto un comportamento corretto "anche durante i due anni di lavoro" come receptionist all'Hotel Berna presso e "senza che nulla potesse lasciare presagire l'imprevedibile e drammaticoEsito". Lo scrivono il presidente della Corte d'appello di Milano, Giuseppe Ondei, e la presidente facente funzioni del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Anna Maria Oddone, in una nota sui "tragici eventi" dell'evasione del 35enne, l'omicidio della collega trovata cadavere al Parco Nord, il tentato omicidio di un altro collega e infine il suicidio gettandosi dal Duomo di Milano domenica.