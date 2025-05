Emanuele De Maria perché poteva uscire dal carcere come Alberto Stasi? Antigone | L' articolo 21 funziona e non possiamo farne a meno

Emanuele De Maria, come Alberto Stasi, ha trovato una via d'uscita dal carcere, sollevando interrogativi sulla giustizia e sull'importanza dell'articolo 21. «Voglio trovare un senso a quello che ho fatto», affermava in un'intervista. La sua storia mette in luce le complessità della pena e il desiderio di redenzione, creando un ponte tra passato e futuro.

«Voglio trovare un senso a quello che ho fatto», aveva raccontato Emanuele De Maria in un'intervista di pochi mesi fa alla trasmissione "Confessione Reporter". Il suo era un. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Emanuele De Maria, perché poteva uscire dal carcere (come Alberto Stasi)? Antigone: «L'articolo 21 funziona e non possiamo farne a meno»

Se ne parla anche su altri siti

Emanuele De Maria, polemica sul lavoro in hotel: «La morte di Chamila si poteva evitare». Il legale del killer: «Meritava quel permesso» - «La morte di Chamila si poteva evitare». La vicenda di Emanuele De Maria, condannato per femminicidio che usciva dal carcere per andare ... 🔗msn.com

Da Bollate ogni giorno escono 200 detenuti per lavorare: “De Maria aveva tutti i requisiti” - Nei video per strada e in metropolitana i due giorni dell’uomo che ha ucciso la collega con cui aveva una relazione e accoltellato un altro ... 🔗milano.repubblica.it

Emanuele De Maria, la frase alla madre dopo l’omicidio lascia senza parole - La telefonata di Emanuele De Maria alla madre rivela la sua colpevolezza dopo aver ucciso Chamila Wijesuriya. La sua fuga termina con un suicidio in piazza Duomo, un epilogo sconvolgente. 🔗notizie.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fondazione Open : indagati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti

Matteo Renzi ? indagato a Firenze insieme a Maria Elena Boschi e Luca Lotti nell'inchiesta sulla Fondazione Open.