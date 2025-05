Emanuele De Maria perché era fuori? La Procura indaga sulle ' sottovalutazioni' Venerdì l' autopsia anche su Chamila

Emanuele De Maria, detenuto in procinto di essere rilasciato, è al centro delle indagini della procura per sottovalutazioni che hanno portato alla sua morte. Venerdì 16 maggio, a Milano, si svolgeranno le autopsie sia su De Maria che su Arachchilage Dona Chamila Wijesuriya, alimentando interrogativi su eventuali responsabilità e dinamiche in gioco.

