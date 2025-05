Emanuele De Maria le immagini dell’acquisto del biglietto in Duomo

Emanuele De Maria, il detenuto coinvolto in un grave incidente di violenza, è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza mentre acquistava un biglietto per il Duomo di Milano. L'episodio si è concluso tragicamente quando, ricercato per l'accoltellamento di un collega, si è lanciato dall'edificio, lasciando dietro di sé un eco di dolore e riflessione.

(LaPresse) – Emanuele De Maria, il detenuto che si è suicidato domenica lanciandosi da Duomo di Milano mentre era ricercato per l’accoltellamento di un collega di lavoro all’Hotel Berna, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre comprava un biglietto per entrare al Duomo e successivamente mentre saliva verso le terrazze. Poco dopo il suicidio era stata ritrovata cadavere al Parco Nord, un’altra collega di De Maria, dopo che le telecamere di sorveglianza della zona l’avevano inquadrata proprio insieme al 35enne. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Emanuele De Maria, le immagini dell’acquisto del biglietto in Duomo

