emanuele de maria in un video il momento in cui accoltella il collega davanti all hotel berna – le immagini

Emanuele De Maria, il 35enne femminicida che ha accoltellato il collega Hani Nasr durante un permesso per lavorare fuori dal carcere e il giorno dopo si è ucciso, lanciandosi dalle terrazze del Duomo di Milano, è stato ripreso dalle telecamere mentre colpisce con cinque fendenti il collega barista davantiall'hotelBerna vicino alla stazione Centrale. Ecco le immagini dell'aggressione. L'uomo, condannato a 14 anni per aver ucciso una prostituta nel 2016, è fortemente sospettato di essere il killer di un'altra collega, la 51enne Chamila Wijesuriya, trovata morta sgozzata dopo averlo incontrato nel Parco Nord.