Emanuele De Maria il detenuto ripreso dalle telecamere del Duomo prima di suicidarsi | il volto nascosto da una kefiah

Milano, 13 maggio 2025 – Emanuele De Maria, avvolto in una kefiah, è stato ripreso dalle telecamere mentre si avvicinava al Duomo prima del tragico gesto. Il video lo mostra tra i turisti, in un momento di apparente normalità, pochi istanti prima di compiere un atto estremo gettandosi dalla terrazza della cattedrale.

Milano, 13 maggio 2025 – Emanuele De Maria si è avvolto la testa in una kefiah per salire sul Duomo, prima di suicidarsi gettandosi da una terrazza. Un video lo riprende mentre fa le scale, in fila tra i turisti, all'ora di pranzo di domenica. E un altro filmato lo immortala il giorno prima, mentre acquista il biglietto.Il suicidio Il 35enne, già condannato in via definitiva per un omicidio avvenuto nel 2016 e ricercato per aver accoltellato il giorno precedente un collega dell'hotel Berna di via Napo Torriani, dove era impiegato alla reception con un permesso di lavoro esterno, si è gettato dalla terrazza del Duomo a quaranta metri di altezza, precipitando sulla piazza affollata. Un gesto eclatante, perché De Maria ha scelto il luogo simbolo di Milano, che potesse offrire la massima risonanza alla sua azione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emanuele De Maria, il detenuto ripreso dalle telecamere del Duomo prima di suicidarsi: il volto nascosto da una kefiah

