Emanuele De Maria e il suicidio gettandosi dal Duomo | si era nascosto il volto con una kefiah e un copricapo

Emanuele De Maria, latitante da due giorni, ha scelto il suicidio gettandosi dalle terrazze del Duomo di Milano, coprendosi il volto con una kefiah. Il gesto tragico è avvenuto dopo il violento accoltellamento del collega Hani Nasr e l'omicidio di Chamila Wljesuriya, eventi che hanno scosso profondamente la comunità.

Si getta dal Duomo con la kefiah: Emanuele De Maria ripreso in un video tra i turisti

Si è presentato tra i turisti in fila per salire sul Duomo di Milano con la testa avvolta in una kefiah.