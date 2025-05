Emanuele De Maria dopo omicidio Chamila Wijesuriya scende scale della metro Bignami Parco Nord e chiama mamma e cognata | Ho fatto una caz**ta - VIDEO

Emanuele De Maria, dopo l'omicidio di Chamila Wijesuriya, scende le scale della metro Bignami Parco Nord e chiama madre e cognata, affermando di aver commesso un crimine. Alle 15:13, una telecamera lo immortala accanto a Chamila sotto la pioggia, ma dopo poco i due scompaiono. La sua apparizione successiva, registrata alle 17:36, getta nuove ombre sul caso.

Alle 15:13, una telecamera del ParcoNord lo riprende mentre cammina accanto a Chamila sotto la pioggia, poi i 2 spariscono. De Maria appare alle 17:36 mentre scende le scaledellametro Sono le 17:36 di venerdì 9 maggio. Le telecamere di sicurezza della stazione BignamiParcoNorddella metr 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Emanuele De Maria dopo omicidio Chamila Wijesuriya, scende scale della metro Bignami Parco Nord e chiama mamma e cognata: “Ho fatto una caz**ta” - VIDEO

Emanuele De Maria, l'aggressione al collega: prima l'appostamento e poi le coltellate - Emanuele De Maria è fermo sul marciapiede di via Napo Torriani, a Milano. Indossa una maglietta nera a maniche corte. Tra le dita afferra un coltello. Aspetta, quasi nascondendosi. Ma ...

Emanuele De Maria: decisione della Corte d'Appello di Milano sotto esame dopo omicidio - La Corte d'Appello di Milano giustifica la decisione sul lavoro esterno di De Maria, nonostante l'esito tragico.

Il marito di Chamila, la barista uccisa da Emanuele De Maria: "Vorrei solo dirle che l'amo. Un relazione con lui? Non me ne sono accorto" - Milano, parla il compagno della 50enne uccisa al Parco Nord: "Era una brava mamma e moglie. Perché quell'assassino era in libertà? Mi ripeteva che non mi avrebbe mai lasciato, ho perso tutto"

