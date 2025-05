Emanuele De Maria compra il biglietto per le terrazze del Duomo | da lì si lancerà per suicidarsi

Emanuele De Maria, un uomo di 35 anni, acquista un biglietto per le terrazze del Duomo, destinato a un gesto estremo. Sabato, alle 12.30, le telecamere di videosorveglianza lo riprendono mentre è già ricercato, dopo essere scomparso dalla sua cella la sera precedente. Una storia di disperazione che si intreccia con il simbolo di una città.

Ore 12.30 del sabato, le telecamere di videosorveglianza immortalano il 35enne che in quel momento è già ricercato dopo che non è rientrato in carcere la sera prima

Emanuele De Maria, perché era fuori? La Procura indaga sulle 'sottovalutazioni'. Venerdì l'autopsia anche su Chamila - Sono state fissate per la giornata di venerdì 16 maggio a Milano le autopsie di Emanuele De Maria e di Arachchilage Dona Chamila Wijesuriy. De Maria, detenuto che aveva ottenuto ...

Emanuele De Maria, come ha fatto ad arrivare al Duomo: «Nascosto in bella vista tra i turisti» - Come ha fatto Emanuele De Maria, il 35enne detenuto ricercato per l'evasione e l'aggressione al collega davanti all'hotel di via Napo Torriani, mentre il suo volto era su tutti i ...

Emanuele De Maria da detenuto modello all'omicidio - suicidio, lo schema e la telefonata: parla la criminologa - L'opinione della criminologa su Emanuele De Maria e l'omicidio-suicidio a Milano: "Il problema non è l'esiguità della pena, ma il come viene scontata ...

