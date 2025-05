Emanuele De Maria come ha fatto ad arrivare indisturbato fino al Duomo? Nascosto in bella vista tra i turisti

Emanuele De Maria, 35enne detenuto ricercato per evasione e aggressione, è riuscito a fruire della confusione turistica per raggiungere indisturbato il duomo. La sua audace fuga ha sorpreso molti, lasciando domande sulle falle nel sistema di sicurezza e su come un uomo la cui identità era su tutti i media possa muoversi così liberamente.

come ha fattoEmanuele De Maria, il 35enne detenuto ricercato per l'evasione e l'aggressione al collega davanti all'hotel di via Napo Torriani, mentre il suo volto era su tutti i.

Cosa ha fatto Emanuele De Maria prima del suicidio dal Duomo: dalla morte di Chamila Wijesuriya all’ultima chiamata alla madre - Emanuele De Maria ha ucciso a coltellate Chamila Wijesuriyauna nel pomeriggio di venerdì 9 maggio. Durante la fuga ha chiamato la madre: “Ho fatto una caz***a”. Poche ore dopo la telefonata, il 35enne ... 🔗fanpage.it

Il marito di Chamila Wijesuriya su Emanuele De Maria: “Le dissi stai attenta, ha ucciso una donna” - Due morti, una persona ferita gravemente. Il caso di Emanuele De Maria, il 35enne femminicida morto suicida dopo aver ferito e ucciso due colleghi di lavoro, era stato come presagio per il marito di C ... 🔗ilfattoquotidiano.it

"Ha sfiorato un ragazzino". Emanuele De Maria e il rischio di una nuova tragedia - Secondo un testimone, il 35enne avrebbe mancato di poco un tredicenne con un "peluche in mano". In quel momento la piazza Duomo era gremita di persone ... 🔗msn.com

