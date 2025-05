ellie in spirale oscura e flashback con joel preannunciano il culmine narrativo in the last of us 2

In "The Last of Us 2", Ellie, immersa in una spirale oscura, si confronta con flashback di Joel, preparando il terreno per un culmine narrativo intenso. Gli autori hanno svelato nuove rivelazioni riguardanti i cruciali episodi sei e sette, promettendo un'esperienza avvincente e ricca di emozioni in questa conclusione della stagione.

Gli autori di The Last of Us 2 hanno recentemente aperto un varco sul finale dell'episodio cinque, rivelando particolari anche inediti relativi agli ultimi due capitoli della stagione. Il sesto e il settimo episodio rappresenteranno il culmine di questo ciclo narrativo, e le anticipazioni ricevute sembrano dipingere un quadro in cui la protagonista si allontana .