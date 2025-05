Elisabetta Gregoraci ospite della rivale Giulia Salemi | Con Pierpaolo Pretelli c’era alchimia

Elisabetta Gregoraci è stata ospite del podcast “Non lo faccio x moda” condotto da Giulia Salemi, sua storica rivale. Durante l'intervista, ha rivelato insinuazioni affascinanti sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, sottolineando una forte alchimia. Scopri di più su queste sorprendenti dichiarazioni e il mondo del gossip su Perizona.it.

GFVIP : ZORZI ? IL PI? DETERMINATO A RIMANERE, ELISABETTA GREGORACI NON LASCER?!

?Elisabetta Gregoraci, certo, ? combattuta, ma io credo che rester??, Alfonso Signorini rivela a "Casa Chi?, la trasmissione via web visibile sui canali social del settimanale Chi, e da questa settimana anche su Mediaset Play, alcuni pronostici all'indomani dell'annuncio del prolungamento del GF Vip: ?Lei ? in bilico soprattutto perch? ? mamma e vede questa data, l'8 febbraio, lontanissima.