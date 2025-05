Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi alla resa dei conti dopo la lite per Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si ritrovano faccia a faccia dopo la controversa lite legata a Pierpaolo Pretelli. A quattro anni dalla loro esperienza televisiva insieme, le due ex concorrenti si confrontano per la prima volta nel podcast "Non lo faccio x moda", ripercorrendo tensioni e fraintendimenti. Sarà finalmente tempo di verità?

A quattro anni dalla fine della loro esperienza televisiva comune, le due si sono confrontate per la prima volta nel podcast "Non lo faccio x moda" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi alla resa dei conti dopo la lite per Pierpaolo Pretelli

