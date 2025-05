Elisa Marini del Cus Macerata debutta con l' Italia ai Campionati Europei di marcia

Elisa Marini del Cus Macerata segna un momento storico debuttando con l'Italia ai campionati europei di marcia. Questa giovane promessa, classe 2006, indossa con orgoglio l'azzurro, portando con sé l'esperienza accumulata durante le convocazioni nei vari stage. È il coronamento di una passione intensa e un passo significativo nella sua carriera sportiva.

Il blu del Cus Macerata diventa azzurro e non perché scoloritosi, bensì perché la polisportiva festeggia la prima volta di ElisaMarini in gara per l’Italia. L’atmosfera della Nazionale la marciatrice classe 2006 l’aveva già assaporata più volte in virtù delle molteplici convocazioni negli stage allestiti dalla Fidal. Stavolta però la Marini vestirà la maglia azzurra gareggiando domenica per l’Italia ai CampionatiEuropei di marcia -10 km categoria Under 20- che si terranno a Podebrady, in Repubblica Ceca. Una prima volta storica ed emozionante per lei e quarta atleta portata in Nazionale dall’allenatore Diego Cacchiarelli negli ultimi 10 anni.La notizia riempie d’orgoglio il Cus Macerata che non vedeva un suo atleta gareggiare per l’Italia dal 1992. Alla felicità del Cus si somma la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale, fiera di poter beneficiare di un’altra vetrina sportiva per la città. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net