Elisa D’Ospina ricoverata in ospedale | “Le cose si sarebbero potute complicare prendetevi cura di voi”

Elisa D'Ospina ha recentemente condiviso sui social la sua esperienza di ricovero in ospedale, evidenziando l'importanza della prevenzione e della cura di sé. Con un messaggio chiaro, ha esortato i suoi follower a prendersi cura della propria salute, sottolineando le difficoltà attuali nell'accesso alle visite mediche necessarie.

Su Instagram, Elisa D'Ospina ha raccontato di essere stata ricoverata in ospedale qualche settimana fa. L'opinionista e scrittrice ha sottolineato l'importanza della prevenzione: "Viviamo in un periodo storico in cui è anche complicato farla: le visite sono sempre più difficili da ottenere, abbiamo delle vite con tanti impegni". 🔗Leggi su Fanpage.it

