Elezioni Veneto | Salvini sottolinea l' importanza dell' autonomia e del buon governo della Lega

In vista delle prossime elezioni in Veneto, Matteo Salvini sottolinea l'importanza dell'autonomia e del buon governo, evidenziando la forte identità culturale e linguistica della regione. "Il Veneto è terra di lavoro e di autonomia", afferma, ribadendo il radicamento della Lega in numerosi comuni e la sua leadership nel garantire prosperità e stabilità.

Per le prossime Elezioni in Veneto "rispetto le richieste degli altri, però ovviamente il Veneto è terra di autonomia, è terra di buongoverno,di lavoro, di identità, è terra di lingua e di cultura, e quindi fortunatamente il buongovernodella Lega è radicato in centinaia di comuni, e sono sicuro che la soluzione si troverà con l'accordo di tutti". Lo ha detto a Verona Matteo Salvini, a margine di un incontro sull'automotive."Noi siamo orgogliosi - ha proseguito - di quello che la Lega, Zaia e il centrodestra hanno fatto per il Veneto e per i veneti in questi anni. Squadra che vince non si cambia: stiamo crescendo, stanno entrando tanti sindaci, tanti amministratori locali. Sento Luca Zaia tutte le settimane, lo vedrò questa settimana, abbiamo le idee chiare".Nel centrodestra "gli incontri che abbiamo a breve - ha osservato il leader del Carroccio - sono sui temi economici, sulle regionali avremo modo di parlare. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni Veneto: Salvini sottolinea l'importanza dell'autonomia e del buon governo della Lega

