Elezioni per il nuovo Rettore ad Unisa | si voterà in presenza

Le prossime elezioni per il Rettore dell'Università di Salerno si svolgeranno in presenza, garantendo la trasparenza del processo elettorale. Durante la recente riunione del Senato Accademico, è stata respinta la proposta di voto da remoto, avanzata dall'attuale rettore Loia, per evitare rischi legati al controllo del voto.

