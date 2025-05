Elezioni e referendum | docente scrutatore segretario presidente o rappresentante di lista che permessi posso chiedere? Se la scuola è sede di elezioni il giorno non si recupera

In occasione di elezioni e referendum, i lavoratori che ricoprono ruoli come scrutatori, segretari o presidenti di seggio hanno diritto a permessi dal lavoro. È importante comprendere quali diritti e opportunità si presentano per chi lavora in scuole sede di voto, garantendo così il corretto svolgimento delle operazioni elettorali senza penalizzare i dipendenti.

I lavoratori dipendenti che assumano il ruolo di scrutatori, segretari, presidenti di seggio o rappresentanti di lista in occasione di elezioni (parlamentari, europee, comunali, provinciali, regionali e referendarie) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali.

