Elezioni comunali in Campania 2025 quando e dove si vota | liste e candidati

Le elezioni comunali in Campania si svolgeranno il 25 e 26 maggio 2025, coinvolgendo 15 comuni senza capoluoghi di provincia. Gli elettori potranno scegliere tra diverse liste e candidati, mentre un eventuale ballottaggio avrà luogo l'8 e 9 giugno. Scopri tutti i dettagli sulle candidature e i comuni interessati.

Elezioni Amministrative del 25 e 26 maggio 2025 in Campania. Al voto 15 comuni, non ci sono capoluoghi di provincia. Eventuale ballottaggio l'8 e il 9 giugno. 🔗Leggi su Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni regionali, quando si voterà in Campania: la decisione del Consiglio di Stato - Grande attesa per il voto in Campania. Da mesi si aspetta una data ufficiale nella quale i cittadini potranno recarsi alle urne e scegliere il prossimo presidente della Regione. Negli scorsi giorni, è ... 🔗tag24.it

Elezioni regionali 2025: le tre possibili date sul tavolo di De Luca - Una scelta, quella della data, che potrebbe influenzare anche la durata di alcune amministrazioni comunali (come Cava de’ Tirreni e Mercato San Severino) dove i sindaci sono intenzionati ad affrontare ... 🔗salernotoday.it

Campania, elezioni regionali: si voterà in autunno - Il Consiglio di Stato chiarisce: si torna alle urne tra ottobre e novembre per eleggere il nuovo presidente e il consiglio regionale ... 🔗ilgazzettinovesuviano.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

"Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid ? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.