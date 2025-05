Elezioni comunali il segretario nazionale del Psi Enzo Marraio ospite della lista Progetto Ravenna

Il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio, sarà ospite del Circolo Aurora in Via Ghibuzza per sostenere la lista Progetto Ravenna nelle prossime elezioni comunali. La coalizione, guidata dal candidato sindaco Alessandro Barattoni del PD, punta a un futuro innovativo per la città. Sarà presente anche Pierdomenico, per discutere delle proposte in campo.

