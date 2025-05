Elezioni comunali i candidati di Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi

Nel cuore della campagna elettorale per le elezioni comunali, il centrodestra si presenta unito con la lista di Nuovo Psi - Dc, che sostiene il candidato sindaco Pietro Piciocchi. Quaranta candidati si sono riuniti nel point di via Ceccardi, affiancati dalla candidata vicesindaco Ilaria Cavo e dal coordinatore Simone Bosio, per delineare la loro visione per la città.

Quaranta candidati a sostegno del centrodestra guidato da PietroPiciocchi: è la lista di Nuovo Psi - Dc, presentata nei giorni scorsi nel point del centrodestra in via Ceccardi insieme allo stesso candidato sindaco Piciocchi, alla candidata vicesindaco Ilaria Cavo, a Simone Bosio, coordinatore. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Elezioni comunali, i candidati di Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni comunali, i candidati di Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi - I quaranta candidati della lista Nuovo Psi - Dc che sostiene il centrodestra guidato dall'aspirante sindaco Pietro Piciocchi ... 🔗genovatoday.it

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati - Sfida a sette nel Comune di Genova: urne aperte il 25 e 26 maggio, ecco tutto quel che c'è da sapere, dai candidati di tutte le liste alle modalità di voto ... 🔗genovatoday.it

Elezioni comunali a Genova 2025, chi sono i candidati: gli ultimi sondaggi e come si vota - Domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per le elezioni amministrative a Genova 2025 ... 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo DPCM 2 Novembre : cosa succede a parrucchieri e centri estetici

Il presidente del Consiglio ha spiegato che questa volta, visto che l'Italia ha una struttura articolata che consente un monitoraggio costante della situazione, non ci sar? un blocco generalizzato.