Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, previste per il 25 e 26 maggio. Con 7 candidati alla carica di sindaco, di cui 4 donne, e ben 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a esprimere la loro volontà non solo per il primo cittadino, ma anche per i rappresentanti in Comune.

Genova va al voto domenica 25 e lunedì 26 maggio per scegliere il nuovo sindaco della città: sono 7 i candidati sindaci con le donne in maggioranza - sono quattro, a fronte di tre uomini - e 17 le liste che si sfidano in Comune (scheda azzurra), ma non è tutto perché i cittadini dovranno eleggere. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati

