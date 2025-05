Elezioni comunali a Genova 2025 chi sono i candidati | gli ultimi sondaggi e come si vota

In vista delle elezioni comunali di Genova del 2025, si delineano i candidati, gli ultimi sondaggi e le modalità di voto. Gli elettori saranno chiamati alle urne domenica 25 e lunedì 26 maggio, con un possibile ballottaggio l'8 e 9 giugno. Si prevede un acceso confronto tra i principali sfidanti.

Domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per le Elezioni amministrative a Genova2025. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per l'8 e 9 giugno in concomitanza con i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Si profila un testa a testa tra i due candidati di centrosinistra e centrodestra, Silvia Salis e Pietro Piciocchi. 🔗Leggi su Fanpage.it