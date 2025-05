Elezioni amministrative e referendum | I permessi fruibili e il ruolo degli scrutatori cosa deve fare la scuola?

Durante le elezioni amministrative e i referendum, le scuole spesso diventano sedi di seggi elettorali. Questo comporta la sospensione delle attività didattiche e una riorganizzazione del personale docente e ATA, affinché si garantisca la continuità del servizio e il rispetto dei diritti di studenti e famiglie. Ci si deve inoltre occupare del ruolo degli scrutatori e dei permessi disponibili.

Durante i periodi elettorali molte scuole vengono designate come sedi di seggio elettorale, il che implica non solo la sospensione temporanea delle attività didattiche, ma anche la necessità di riorganizzare il personale docente e ATA, assicurando continuità del servizio e rispetto dei diritti dei lavoratori. cosa è previsto per scrutatori, segretari, presidenti o rappresentanti di .L'articolo Elezioniamministrative e referendum: I permessifruibili e il ruolodegliscrutatori, cosadevefare la scuola? . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it