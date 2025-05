Elezioni a Bertinoro Marco Bartolini incassa l' endorsement di Stefano Cisco Bellotti

A Bertinoro, le elezioni si infiammano con l'endorsement di Stefano "Cisco" Bellotti per il candidato di centrosinistra Marco Bartolini. Il noto cantante e autore, ex voce dei Modena City Ramblers, esprime il suo sostegno a un amico, sottolineando il suo amore per il territorio. La competizione si fa interessante e caratterizzata da alleanze prestigiose.

Stefano “Cisco” Bellotti, cantante e autore, già voce dei Modena City Ramblers, sostiene il candidato bertinorese MarcoBartolini che si candida nella lista di centrosinistra di Filippo Scogli. “Bertinoro è un posto che amo e un mio carissimo amico, MarcoBartolini, si candida al consiglio. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Elezioni a Bertinoro, Marco Bartolini incassa l'endorsement di Stefano “Cisco” Bellotti

Se ne parla anche su altri siti

Bertinoro, ecco i candidati di ’Voltare Pagina’ - ha presentato i 16 candidati consiglieri alle prossime elezioni amministrative di Bertinoro. Una lista composta da cittadini con differenti percorsi politici, ma, si legge nella nota stampa che ha ... 🔗msn.com

Elezioni, due giorni allo stop alle candidature - Tra due giorni chiudono gli uffici elettorali per depositare i nominativi dei candidati alle prossime elezioni amministrative di Bertinoro, che si terranno il 25 e 26 maggio. La tornata elettorale ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Non lasciamoci bullizzare dal coronavirus il messaggio in musica di Marco Sentieri

Dopo il successo di "Billy Blu" al Festival di Sanremo 2020, Marco Sentieri torna a parlare di bullismo, quello che il nostro Paese sta vivendo a causa del Covid.