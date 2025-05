Elezioni 8 e 9 giugno San Giorgio Protagonista | Selezionare scrutatori tra chi ha ISEE fino a 15mila euro

In preparazione delle elezioni dell'8 e 9 giugno, il Gruppo "San Giorgio Protagonista" propone di selezionare gli scrutatori tramite sorteggio pubblico, limitandosi a coloro che presentano un ISEE fino a 15.000 euro. Questa iniziativa, conforme alle promesse di campagna, mira a garantire un coinvolgimento delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Tempo di lettura: 2 minuti“In coerenza con quanto dichiarato in campagna elettorale, il Gruppo “San GiorgioProtagonista chiede formalmente che gli scrutatori per le Elezioni dell’8 e 9 giugno siano selezionati tramite sorteggio pubblico tra coloro che hanno un ISEEfino a 15.000 euro”. Così in una nota i consiglieri Maurizio Bocchino, Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno.“Il sorteggio pubblico tra le persone meno abbienti – sottolineano – rappresenta un’iniziativa di grande valore sociale e un passo significativo verso una maggiore trasparenza e imparzialità nel processo elettorale.In un sistema elettorale equo, garantire che la scelta degli scrutatori avvenga in modo trasparente e coinvolga chi si trova in una situazione economica più fragile contribuisce a rafforzare la partecipazione dei cittadini e a offrire un’opportunità concreta a chi ne ha più bisogno. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni 8 e 9 giugno, San Giorgio Protagonista: “Selezionare scrutatori tra chi ha ISEE fino a 15mila euro”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Amministrative il 25 e 26 maggio, referendum 8 e 9 giugno: su cosa si vota - Domenica 8 e lunedì 9 giugno, in concomitanza con l'eventuale turno di ballottaggio delle amministrative, i cittadini sono chiamati a partecipare ai 5 referendum popolari abrogativi indetti su ... 🔗ansa.it

I referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno saranno un flop? I nuovi dati sulla partecipazione - Il rischio di non raggiungere il quorum ai referendum dell'8 e 9 giugno 2025 su lavoro e cittadinanza è alto. A svelarlo è una recente rilevazione da parte di SWG per La7, pubblicata sui principali ca ... 🔗tag24.it

Referendum 8-9 giugno: come funziona il voto a domicilio - La domanda per il voto domiciliare va presentata entro il 19 maggio al proprio Comune: scadenze e istruzioni in vista dei referendum dell'8-9 giugno. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Rai - il 25 giugno prime elezioni Unirai per rinnovo cariche sindacato

Secondo quanto apprende l'Adnkronos gli iscritti saranno chiamati, con il voto on-line, ad eleggere il nuovo consiglio direttivo (che al suo interno eleggerà il segretario), il collegio dei garanti e quello dei revisori dei conti.