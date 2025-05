Elezione di un Papa americano | la diretta de ilfaroonline it tra Vaticano e Stati Uniti

Giovedì 15 marzo alle 9.30, ilfaroonline.it presenta una diretta speciale dall Sala Stampa Vaticana per analizzare l'elezione di un Papa americano. Conduzione di Angelo Perfetti e collegamenti in tempo reale dagli Stati Uniti, il confronto tra le due sponde dell'Oceano offrirà spunti su come il mondo interpreta questo storico evento.

Un confronto tra sponde dell’oceano per capire come il mondo sta leggendo l’Elezione di un Papaamericano. Giovedì 15 marzo alle ore 9.30, ilfaroonline.it trasmetterà una diretta speciale dalla Sala Stampa Vaticana, condotta dal direttore Angelo Perfetti, con il collegamento in tempo reale dagli StatiUniti del giornalista Lorenzo Contigliozzi.Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di informazione, geopolitica e attualità religiosa. Come reagiscono i media americani? Quali sono le prime riflessioni nel dibattito cattolico d’oltreoceano? E cosa cambia con questo nuovo pontefice?Una riflessione a due voci, tra Roma e Washington, che offrirà chiavi di lettura inedite e uno sguardo internazionale su uno degli eventi più significativi della storia recente della Chiesa.Le domande e gli argomenti non mancano: Qual è la percezione del nuovo Papa nei media USA? Quali differenze con il pontificato di Francesco, viste dall’estero? Quali sono le aspettative degli americani sul nuovo pontificato? C’è attenzione su ambiente, diritti civili, ecc. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.