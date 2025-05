Elezione di papa Leone XIV l' ex senatore Baccarini | Coraggiosa e strategica in linea con i tempi burrascosi di oggi

L'elezione di Papa Leone XIV, grazie all'ex senatore Baccarini, si presenta come una scelta coraggiosa e strategica, perfettamente in linea con i tumultuosi tempi odierni. Nelle mie numerose esperienze di elezione papale, ho sempre notato elementi sorprendenti e imprevisti, ma questa volta abbiamo davvero superato ogni limite, lasciando i vaticanisti senza parole.

Nelle elezioni dei nuovi Pontefici, ne ho vissute tante!, c'è sempre stato qualcosa di imprevedibile e di strano, ma questa volta abbiamo superato, veramente, ogni limite: nessun vaticanista, per quanto preparato ed intrigante possa essere, poteva immaginare, soprattutto dopo la ridicola ed.

