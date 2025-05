Elettrocardiogramma holter cardiaco e pressorio nelle farmacie | la novità

In Puglia arriva una significativa novità per la salute: le farmacie offrono prestazioni di telemedicina cardiologica. Gli utenti potranno effettuare elettrocardiogrammi, holter cardiaco e holter pressorio, con costi limitati al ticket sanitario, quando previsto. Un passo avanti per la salute accessibile e la prevenzione, facilitando il monitoraggio cardiaco direttamente nei punti di riferimento quotidiani.

Novità in Puglia per gli utenti: nelle farmacie saranno erogate anche le prestazioni di telemedicina cardiologica, a carico del sistema sanitario regionale. Si potrà quindi effettuare l'elettrocardiogramma (ecg), l'holter cardiaco e l'holter pressorio pagando soltanto il ticket, quando previsto. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio nelle farmacie: la novità

