effetto nicholas green nei disegni dei bambini brianzoli il ricordo del loro coetaneo americano ucciso a 7 anni durante una rapina lui è il nostro eroe

L'effetto Nicholas Green si manifesta nei disegni dei bambini brianzoli, che celebrano la memoria del loro coetaneo americano, tragicamente ucciso a soli sette anni durante una rapina. In questo tributo innocente, Nicholas diventa un simbolo di speranza e coraggio, un eroe che vive nei cuori di chi lo ricorda con affetto e gioia.

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 13 maggio 2025 – Il bambino sorride, i capelli rossi con il ciuffo, la linea della bocca distesa in un sorriso. Il maglioncino verde, i pantaloni a strisce. Chissà se ne ha mai indossati così, perché le fotografie che hanno cristallizzato per sempre il suo volto sono leggermente diverse, ma nella fantasia di Arij, un bambino di 10 anni della scuola primaria Martin Luther King di Cesano Maderno, NicholasGreen per un giorno è diventato così.Come lo hanno immaginato lui e i suoi compagni. Vivo. E la frase a caratteri arrotondati colorata a puntini blu col pennarello che accompagna il disegno, fa trattenere il fiato: "Ciao papà di Nicholas, mi dispiace." E sul retro, “spero che questo disegno ti consoli”. guzzi giussano primo piano NicholasGreenNicholas nei disegni dei bambini Nicholas Gree n è morto trent’anni fa, ma è anche vivo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it