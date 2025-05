Effetto Nicholas Green I disegni dei bambini | Lui è il nostro eroe

...l'immagine di Nicholas Green si trasforma in un eroe luminoso. I disegni dei bambini catturano la sua essenza: il sorriso contagioso, i colori vivaci, l'innocenza di un'infanzia interrotta. Nicholas vive nel cuore di chi lo ricorda, ispirando gesti di bontà e solidarietà, un simbolo di speranza che continua a brillare nei sogni dei più piccoli.

Il bambino sorride, i capelli rossi con il ciuffo, la linea della bocca distesa in un sorriso. Il maglioncino verde, i pantaloni a strisce. Chissà se ne ha mai indossati così, perché le fotografie che hanno cristallizzato per sempre il suo volto sono leggermente diverse, ma nella fantasia di Arij, un bambino di 10 anni della scuola primaria Martin Luther King di Cesano Maderno, NicholasGreen per un giorno è diventato così. Come lo hanno immaginato lui e i suoi compagni. Vivo. E la frase a caratteri arrotondati colorata a puntini blu col pennarello che accompagna il disegno, fa trattenere il fiato: "Ciao papà di Nicholas, mi dispiace". E sul retro, "spero che questo disegno ti consoli".NicholasGreen è morto trent’anni fa, ma è anche vivo. Ce ne sono tanti di disegni simili. Per Ancio Chen, dall’Oriente, Nicholas ha il volto bellissimo di un manga. 🔗Leggi su Ilgiorno.it