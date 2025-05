Edilizia Fidanza Fdi | Commissione intervenga per neutralità tecnologica su stop a caldaie a gas

Il gruppo edilizia di Fidanza (FDI) chiede alla commissione di garantire la neutralità tecnologica nella nuova direttiva che prevede lo stop alle caldaie a gas. L'obiettivo è evitare una transizione forzata verso pompe di calore ed elettrificazione, consentendo l’uso delle caldaie attuali con combustibili alternativi.

(Adnkronos) – "Bisogna fare in modo che nell'applicazione concreta di questa direttiva venga rispettato il principio di neutralità tecnologica e che non ci sia una transizione obbligatoria solo verso le pompe di calore e l'elettrificazione, ma che si possano utilizzare le attuali caldaie con combustibili alternativi rinnovabili senza smantellare la vasta diffusione delle caldaie a gas".

