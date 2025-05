Edilizia Fidanza Fdi | Commissione intervenga per neutralità tecnologica su stop a caldaie a gas

Il tema della neutralità tecnologica nell'edilizia torna al centro del dibattito, con l'intervento della commissione fidanza di Fratelli d'Italia. Si sottolinea l'importanza di garantire flessibilità nell'applicazione delle nuove direttive, evitando una transizione forzata verso pompe di calore ed elettrificazione, e mantenendo la possibilità di utilizzare le attuali caldaie a gas.

(Adnkronos) – “Bisogna fare in modo che nell'applicazione concreta di questa direttiva venga rispettato il principio di neutralitàtecnologica e che non ci sia una transizione obbligatoria solo verso le pompe di calore e l’elettrificazione, ma che si possano utilizzare le attuali caldaie con combustibili alternativi rinnovabili senza smantellare la vasta diffusione delle caldaie a . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

