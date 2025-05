Edilizia Assogasliquidi | Servono pluralità di tecnologie e vettori

Nel settore dell'edilizia, la pluralità di tecnologie e vettori è fondamentale per affrontare le sfide della decarbonizzazione. Secondo Assogasliquidi, per evitare errori simili a quelli del settore automotive europeo, è essenziale mantenere un approccio diversificato nel riscaldamento domestico. Solo così si potrà contribuire a un futuro più sostenibile e resiliente.

(Adnkronos) – "Solo mantenendo la pluralità tecnologica nel settore del riscaldamento domestico si potranno raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e impedire che si ripeta quanto già accaduto nell’automotive europea, oggi al centro di una complicata crisi a causa del bando generalizzato della tecnologia del motore endotermico". È quanto emerso durante l’evento organizzato da Assogasliquidi-Federchimica nella . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

