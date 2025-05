Edilizia Assogaliquidi | Per riscaldamento domestico servono alternative a elettrico

L'edilizia assogaliquidi per il riscaldamento domestico richiede urgentemente alternative all'elettrico. Non si tratta di opporsi all'elettricità o a soluzioni sostenibili, ma di promuovere la neutralità tecnologica, consentendo l'uso di opzioni diverse ma ugualmente valide per soddisfare le esigenze dei consumatori.

(Adnkronos) – “Noi non abbiamo nessuna ambizione di fare una guerra all'elettrico o ad altre soluzioni sostenibili: vogliamo semplicemente mettere in luce il principio della neutralità tecnologica cioè la possibilità di utilizzare se possibile soluzioni diverse ugualmente valide per i consumatori e per gli utenti, che devono essere messi nella condizione di scegliere caso per . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

