Edi Rama stravince le elezioni nell’Albania cantiere d’Europa

Edi Rama conquista nuovamente la scena politica albanese, trionfando alle elezioni in un Paese che si affaccia sempre più verso l'Europa. Con un tempismo sorprendente, ha condiviso su Instagram un'immagine simbolica di una strada deserta, sottolineando il suo impegno per il futuro della nazione. Scopriamo i dettagli di questa vittoria e le sue implicazioni.

Non ha perso tempo Edi Rama. Ieri mattina alle cinque, con solo il 15% di voti conteggiati, ha pubblicato su instagram la foto di una strada deserta incorniciata dagli alberi,

