Ederson Juve | c’è un ostacolo da superare per arrivare al centrocampista L’ultima indiscrezione non lascia spazio a dubbi

Ederson continua a essere un obiettivo fondamentale per il calciomercato della Juventus. Tuttavia, una recente indiscrezione ha rivelato la presenza di un nuovo ostacolo che i bianconeri dovranno affrontare per riuscire a portare il centrocampista dell'Atalanta a Torino. La situazione si fa quindi più complessa e le sfide aumentano.

EdersonJuve: subentra un altro ostacolo da superare per arrivare al giocatore dell’Atalanta. L’ultimaindiscrezione non lasciadubbiEderson rimane un obiettivo importante per il calciomercato Juve, ma attenzione ad un nuovo ostacolo che si frappone tra i bianconeri e il giocatore dell’Atalanta.Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, sono ripartiti i contatti tra il Manchester United e la Dea per il centrocampista brasiliano. Tuttavia, serviranno più dei 50 milioni di euro offerti la scorsa estate per strapparlo alla corte di Gasperini. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com