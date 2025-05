Ecoreati in Italia 6 979 illeciti dal 2015 Campania al top

In Italia, dal 2015 sono stati registrati ben 6.979 ecoreati, con la Campania in cima alla lista. Tuttavia, c'è una nota positiva: cresce il numero di spiagge premiate con la Bandiera Blu. Un'analisi approfondita della situazione ambientale nel nostro Paese, a cura di Antonella Mazza Teruel e Andrea Domaschio.

Ambiente e gli Ecoreati compiuti nel nostro Paese; ma c’è anche una buona notizia: aumentano le spiagge bandiere blu. Servizi di Antonella Mazza Teruel e Andrea Domaschio. Ecoreati, in Italia 6.979 illeciti dal 2015. Campania al top TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ecoreati, in Italia 6.979 illeciti dal 2015. Campania al top

