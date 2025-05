Eco Evolution Bike Marco Miele e Giuseppe Albanese al Giro-E

Nella storica cornice del Giro d'Italia, il team Eco Evolution Bike di Atripalda, rappresentato da Marco Miele e Giuseppe Albanese, partecipa con entusiasmo alla tappa del Giro-E Pompei-Napoli. I due, rispettivamente presidente onorario e presidente della squadra, si uniscono a leggende del ciclismo come Gianni Bugno, promuovendo l'amore per la bicicletta e l'eco-sostenibilità.

Sulle strade del Giro d'Italia pedala anche il team atripaldese Eco EvolutionBike nella tappa del n° 3 del Giro-E Pompei-Napoli. MarcoMiele e GiuseppeAlbanese rispettivamente presidente onorario e presidente della compagine Eco EvolutionBike pedaleranno assieme ai campioni come Gianni Bugno. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Eco Evolution Bike, Marco Miele e Giuseppe Albanese al Giro-E

Approfondimenti da altre fonti

Ciclismo: new look per il Team Eco Evolution Bike 2025 - Con un design audace e colorato, il team atripaldese Eco Evolution Bike si prepara a conquistare la scena del ... corridori del team per la stagione 2025che voglio mansionare: Marco Miele, Pasquale ... 🔗corriereirpinia.it

New look per il team Eco Evolution Bike 2025 - Con un design audace e colorato, il team atripaldese Eco Evolution Bike si prepara a conquistare la scena del ciclismo amatoriale con un new look abbinato alla divisa Blu/Celeste: casco, occhiali e ... 🔗atripaldanews.it

Posts Tagged ‘Maurizio Cipolletta il fondista dell’Eco Evolution Bike’ - Per mantenere l’equilibrio devi muoverti”. Questa è la filosofia, ma non solo per lui, di Maurizio Cipolletta, new-entry del team atripaldese Eco Evolution Bike. Maurizio Cipolletta classe 69’, ... 🔗atripaldanews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sony e RTS hanno annunciato l'acquisizione di Evolution Championship Series (Evo)

L'iconico torneo di picchiaduro tornerà ad agosto con Evo Online, con Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V : Champion Edition e Tekken 7 Sony Interactive Entertainment e RTS, nata dall'attività di eSport di Endeavor, hanno annunciato oggi di aver acquisito le risorse e le proprietà della Evolution Championship Series (Evo), il più grande evento di giochi di combattimento al mondo, da Triple Perfect, attraverso una partnership di eSport in joint venture.