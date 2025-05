Ecco perché Elon Musk potrebbe essere il padre dei gemelli di Amber Heard | la ricostruzione del Daily Mail

Il Daily Mail ha sollevato interrogativi su una possibile connessione tra Elon Musk e i gemelli di Amber Heard, nati grazie alla maternità surrogata. La stessa attrice, in un toccante messaggio sui social, ha condiviso la sua gioia nel diventare madre, sottolineando le sfide legate alla fertilità e l'importanza di questa esperienza nella sua vita.

“Diventare madre da sola e secondo i miei tempi, nonostante le difficoltà legate alla fertilità, è stata l’esperienza più significativa della mia vita”: così AmberHeard sui social per comunicare la nascita dei due gemelli avuti con maternità surrogata e arrivati dopo la prima figlia, Oonagh, nata nel 2021 sempre con maternità surrogata. I due gemelli si chiamano Agnes e Ocean.E secondo il DailyMail ci sarebbero degli indizi (siamo naturalmente sul campo delle ipotesi) che fanno pensare a un papà noto, ElonMusk. Partiamo dall’inizio: l’attrice e il magnate fondatore di Tesla hanno avuto una relazione durata dal 2016 al 2018. Seconda tappa: processo Heard contro Johnny Depp. In quella occasione, un’amica della sorella dell’attrice parlò di una battaglia legale in corso anche con Musk. Lui e Heard si sarebbero trovati l’una contro l’altro per la conservazione di alcuni embrioni: lui avrebbe voluto eliminarli, lei no. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it