Ecco l’urlo delle Due Torri | trentamila cuori in viaggio per alzare insieme la coppa

Il 7 giugno 1964 rimane scolpito nella memoria collettiva, quando trentamila cuori si sono uniti in un’impresa epica, partendo dalle Due Torri per conquistare Roma. Un vero e proprio esodo che ha unito la città di Bologna in un'unica voce, pronta a gridare la propria passione calcistica e a far vibrare le emozioni di un'intera generazione.

Un esodo così, dalle Due Torri, non s’era mai visto. Le cronache del tempo – ma non c’è una grande precisione sui numeri dell’epoca – narrano di ventimila bolognesi partiti per la capitale nel giugno del 1964. Quel 7 giugno è rimasto celebre, nell’immaginario collettivo, grazie a il Resto del Carlino e alla verve di Luca Goldoni, giornalista e scrittore di razza, per l’urlo della città. Altri ventimila, più o meno, sarebbero partiti dieci anni più tardi, sempre alla volta della Capitale nel maggio del 1974. Per festeggiare la seconda coppa Italia della storia, conquistata sempre all’Olimpico, nella finale con il Palermo.Sempre a Bologna, ma cambiando sport, tornano alle mente le final four di coppa dei Campioni. A Barcellona, aprile 1998, c’è un muro umano bianconero: seimila fedelissimi ed entusiasti per conquistare la prima Champions firmata Danilovic e Rigaudeau, Savic e Sconochini, Abbio e Crippa, Nesterovic e Frosini, Binelli e Morandotti, allenati da Ettore Messina. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco l’urlo delle Due Torri: trentamila cuori in viaggio per alzare insieme la coppa

