Ecco il percorso che affronteranno i ciclisti il video per immergersi nel Giro d’Italia

Immergevi nel Giro d’Italia con il nostro video esclusivo! Oggi, una città quasi spettrale attende i ciclisti, pronta ad accogliere la partenza da Alberobello alle 13. Il percorso li condurrà verso Lecce, dove vivranno la volata finale in viale Calasso, tra emozioni e sfide avvincenti. Scopri il tragitto che renderà questa giornata indimenticabile!

Una città quasi spettrale, in mattinata, solcata da transenne, attende l'arrivo dei ciclisti in gara per il Girod'Italia. Il gruppo partirà da Alberobello verso le 13 e per arrivare a Lecce attorno alle 17. Qui ci sarà la volata finale, con traguardo in viale Calasso.

